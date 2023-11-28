Gaziantep FK, rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmana tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.