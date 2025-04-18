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Spor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA18 Nisan 2025 Cuma 16:07 - Güncelleme:
Gaziantep FK, RAMS Başakşehir deplasmanına hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanın ardından söz konusu maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a gidecek.

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