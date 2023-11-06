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Spor

Gaziantep FK-Rizespor maçında ilginç hakem kararı!

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanan Gaziantep FK-Çaykur Rizespor mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Hakem Ali Şansalan Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın aut atışını takım arkadaşı Emirhan Topçu'ya bırakmasını oyunu başlattı olarak kabul ederek, Emirhan topa elle dokununca penaltı kararı verdi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
Gaziantep FK-Rizespor maçında ilginç hakem kararı!
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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ilginç bir an yaşandı.

19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.

Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.

Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.

Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.

İşte o pozisyon

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