Spor

Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

13 Aralık 2025 Cumartesi 11:12
Gaziantep FK sahasında Göztepe ile karşılaşacak
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 15 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 23 gol atarken kalesinde 24 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Melih Kabasakal, kadroda yer alamayacak.

Kırmızı-siyahlılarda Camara ise Göztepe karşısında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

İKİ KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Rakibiyle 8 kez karşılaşan Gaziantep ekibi, 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların 5'i beraberlikle sonuçlanırken 1 maçı ise Göztepe kazandı.

Bu maçlarda Gaziantep FK, rakip fileleri 11 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.

Güneydoğu temsilcisi, Göztepe ile evinde oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Popüler Haberler
