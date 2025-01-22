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Spor

Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonlarıyla devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Samsun'a giderek kampa girecek.

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