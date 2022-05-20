Gaziantep FK sezonu galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 2-0 kazanarak sezonu galibiyetle kapattı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gaziantep FK Stankovski'nin golüyle öne geçerken 59'da Maxim skoru 2-0'a getirdi ve Gaziantep FK sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK sezonu 46 puanla tamamlarken Çaykur Rizespor ise 36 puanda kaldı ve küme düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

19. dakikada Gaziantep FK'nin orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Maxim, meşin yuvarlağı hemen önündeki Stankovski'ye verdi. Bu futbolcunun çektiği sert şutu, araya giren Ponck kornere gönderdi.

42. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Maxim'in ortasında Stankovski, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza sahası çizgisi üzerinden Halil İbrahim Pehlivan'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Zafer Görgen'den döndü. Dönen topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

45+3. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında, Deniz Hümmet'ın ceza sahası içerisine ortasında Cisse şutunu çekti. Kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında topla buluşan Deniz'in ceza sahası çaprazından şutu direkten oyun alanına döndü.

59'uncu dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Sagal rakibinden sıyrılarak sürüklediği topu Maxim'e gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşu ağlara gitti: 2-0

75'inci dakikada Gaziantep FK'nın yarı sahasında Figueiredo'dan topu kapan Pohjanpalo'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Mendes'in şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi pozisyondan önce ofsayt olduğu gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

82'nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci son anda çıkardı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-0'lık ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Emre Kargın, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk. 48 Ekrem Kılıçarslan)- Djilobodji,Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Halil İbrahim Pehlivan( Dk.65 Oğuz Ceylan), Sagal (Dk. 78 Messaoudi), Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Luka Stankosvki(Dk. 65 Hamza Mednyl), Maxim, Figueiredo(Dk.78 Borven)

ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen- Eren Albayrak (Dk. 64 Güvenç Usta) , Emir Han Topçu, Rodrigues, Gökhan Gönül, Mendes (Dk. 87 Soner Özdemir), Erik Sabo, Umar, Deniz Hummet, Pohjanpalo, Cisse (Dk. 64 Efe Tecimer)

GOLLER: Dk. 42 Luka, Dk.59 Maxim (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Kitsiou, Borven (Gaziantep FK)