24 Ağustos 2025 Pazar
  • Gaziantep FK, sezonun ilk galibiyetini aldı
Spor

Gaziantep FK, sezonun ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla mağlup eden Gaziantep FK sezonun ilk galibiyetini aldı.

AA24 Ağustos 2025 Pazar 09:52 - Güncelleme:
Gaziantep FK, sezonun ilk galibiyetini aldı
Trendyol Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ligin açılış maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran yönetim, göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Takımla birlikte 3 antrenmana çıkarak Gençlerbirliği maçına hazırlanan Yılmaz, ilk maçında galibiyet aldı.

Gaziantep FK oyuncuları Maxim ve Sorescu, takımının bu sezonki ilk gollerini kaydetti.

