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Spor

Gaziantep FK Süper Lig'den çekildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 12:30 - Güncelleme:
Gaziantep FK Süper Lig'den çekildi
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Gaziantep FK, depremden dolayı kulübün sportif faaliyetlerine devam etmesinin mümkün gözükmediğini belirterek, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır. Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz.

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır.

En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."

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