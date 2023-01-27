Erol Bulut dönemi bitti!

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübü'müzde yaklaşık 1,5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.



Erol Bulut daha önce Başakşehir'de yardımcı antrenörlük, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapmıştı. Son olarak Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut'un şampiyonluğu bulunmuyor.