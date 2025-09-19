Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekibin 9 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.
Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak.