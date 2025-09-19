İSTANBUL 25°C / 17°C
Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

AA19 Eylül 2025 Cuma 15:02 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekibin 9 puanı bulunuyor.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazandı.

Güneydoğu temsilcisinde sakatlığı bulunan Boateng ve ağrıları olan Bayo, Trabzonspor maçının kamp kadrosunda yer almayacak.

