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Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor mesaisinde

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Trabzonspor mesaisinde
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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