İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Gaziantep FK uzatmalarda geri döndü

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:32 - Güncelleme:
Gaziantep FK uzatmalarda geri döndü
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1 kazandı.

Karşılaşmadaki ilk golü Gençlerbirliği adına 8. dakikada Zan Zuzek kaydetti. Gaziantep FK'nin gollerini ise 44. dakikada Cristian Sorescu ve 90+5'te penaltı noktasından Maxim kaydetti.

Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise puansız kaldı.

BURAK YILMAZ, GAZİANTEP FK BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

Gaziantep FK'de teknik direktörlük görevine yeni gelen Burak Yılmaz, takımının başında ilk çıktığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Gaziantep FK, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.