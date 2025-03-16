Gaziantep FK vites yükseltti

Ligin 19. haftasında evinde Adana Demirspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda Sipay Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı, Reeder Samsunspor'a deplasmanda 2-1 evinde Galatasaray'a ise 1-0 yenilerek kötü bir gidişat çizdi.

Bu karşılaşmanın ardından evinde Net Global Sivasspor'u 2-1 yenerek moral bulan kırmızı-siyahlı ekip, diğer hafta deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilerek istikrarsız görüntü çizmeye devam etti.

Ligin 26. haftasında taraftarı önünde ikas Eyüpspor'u 3-1, 27. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gaziantep ekibi, dün evinde Bellona Kayserispor'u 1-0 yenip üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

Ligde topladığı 38 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 36 kez sarstı, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.

EVİNDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

İç saha performansıyla göz dolduran Gaziantep FK, ligin sahasında en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon taraftarı önünde oynadığı 14 karşılaşmada rakiplerine sadece 7 gol sevinci yaşatan kırmızı-siyahlı ekip, 19 kez rakip fileleri havalandırdı.

OKEREKE GOL SAYISINI 8'E YÜKSELTTİ

Kayserispor karşısında Gaziantep ekibinin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

Ligde son 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.