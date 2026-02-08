İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek
Spor

Gaziantep FK yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Gaziantep FK yarın sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

AA8 Şubat 2026 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Gaziantep FK yarın sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftası yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligdi oynadığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet ile 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 25 puanla 8. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, bu maçlarda rakiplerine 27 gol atarken kalesinde 34 gole engel olamadı.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mbakata yarınki maçta görev yapamayacak. Tedavisi tamamlanan Abena ise kadrodaki yerini alacak.

Güneydoğu ekibi, daha önce Kasımpaşa ile oynadığı maçların 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.