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Spor

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Kayseri'de teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde başladı.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Takımın yeni transferi Kevin Rodrigues, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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