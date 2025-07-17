Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmasına Kayseri'de başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve düz koşu hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde ise koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Takımın yeni transferi Kevin Rodrigues, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.