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Spor

Gaziantep FK, yeni sezona Sırbistan'da hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Sırbistan'da yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

AA8 Temmuz 2025 Salı 17:45 - Güncelleme:
Gaziantep FK, yeni sezona Sırbistan'da hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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