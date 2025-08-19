İSTANBUL 29°C / 21°C
19 Ağustos 2025 Salı
Spor

Gaziantep FK yeni teknik direktörünü duyurdu! Burak Yılmaz dönemi resmen başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsmet Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ın getirildiğini duyurdu. İşte detaylar...

19 Ağustos 2025 Salı 16:19
Gaziantep FK yeni teknik direktörünü duyurdu! Burak Yılmaz dönemi resmen başladı
Gaziantep Futbol Kulübü'nde, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayırılmasının ardından takımın başına Burak Yılmaz getirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmasının ardından takımın başına genç teknik adam Burak Yılmaz'ı getirdi. Burak Yılmaz, kırmızı-siyahlı ekiple sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

