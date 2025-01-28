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Spor

Gaziantep FK yeni transferi duyurdu

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Alman ekibi Hoffenheim forması giyen 20 yaşındaki genç savunma oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:09 - Güncelleme:
Gaziantep FK yeni transferi duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hoffenheim forması giyen defans oyuncusu İzzet Ali Erdal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekibi Hoffenheim forması giyen stoper mevkisinde oynayan İzzet Ali Erdal ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz İzzet Ali Erdal, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. İzzet Ali'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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