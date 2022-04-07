Gaziantep FK'da 3 eksik

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 20.30'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 40 puan topladı.

Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 1 YENİLGİSİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 40 puanın 34'ünü seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.