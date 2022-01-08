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Spor

Gaziantep FK'da 5 futbolcu koronavirüse yakalandı

Gaziantep FK, 5 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

8 Ocak 2022 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 12:12
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Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan koronavirüs testlerinde 5 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Fatih Karagümrük müsabakası öncesi yapılan koronavirüs testleri ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep ekibi, rutin olarak yapılan testler sonucunda 5 futbolcunun testinin pozitif olarak raporlandığını duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımıza bugün karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 5 futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın izolasyon ve tedavi süreci ile ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

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