5 Ocak 2026 Pazartesi
Spor

Gaziantep FK'da ayrılık: Badou Ndiaye

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:39
Gaziantep FK'da ayrılık: Badou Ndiaye
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

