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Spor

Gaziantep FK'da Aziz Tetteh'e af çıktı

Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Sumudica döneminde kadro dışı bırakılan Aziz Tetteh, yönetim kurulu kararıyla affedildi.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 16:37 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:37
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Süper Lig'in 32. haftasını bay geçecek Gaziantep, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı 33. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenman sırasında futbolcular hazırlık maçı da yaptı.

Bu arada Marius Sumudica döneminde kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren deneyimli futbolcu Aziz Tetteh, yönetim kurulu kararıyla affedildi. Tetteh, takımla çalışmalara tekrar başladı.

İdmanı, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy ve asbaşkan Müslüm Özmen de izledi.

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