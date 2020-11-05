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Spor

Gaziantep FK'da Beşiktaş maçı öncesi Felipe ve Kozulj belirsizliği

Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları maç saatinde belli olacak.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 11:11 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 11:11
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında galibiyet elde ederek yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

SUMUDİCA TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKACAK

Gaziantep FK, Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta teknik direktörü Marius Sumudica'ya da kavuşacak.

Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başında bulunamayan Sumudica, Beşiktaş maçıyla yeniden kulübedeki yerini alacak.

Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep ekibinde, sakatlıkları bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları da maç saatinde belli olacak.

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