  • Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi!

Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 15:59 - Güncelleme:
Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüz'de teknik direktörlük görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün başarısı için yoğun bir emek veren Burak Yılmaz ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunar, kariyerlerinin bundan sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Burak Yılmaz, dün akşam oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında gelen 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

