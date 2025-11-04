İSTANBUL 21°C / 14°C
Spor

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz etkisi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.

AA4 Kasım 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz etkisi
ABONE OL

Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

