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Spor

Gaziantep FK'da Djilobodji, Jefferson ve Merkel yok

Spor Toto Süper Lig'de yarın Göztepe'ye konuk olacak Gaziantep FK'de, kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel forma giyemeyecek.

AA5 Aralık 2021 Pazar 13:32 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 13:32
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligin ilk 14 haftasında 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, 18 puan topladı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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