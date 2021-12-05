Gaziantep FK'da Djilobodji, Jefferson ve Merkel yok

AA 5 Aralık 2021 Pazar 13:32 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 13:32

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligin ilk 14 haftasında 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, 18 puan topladı. Güneydoğu Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Gaziantep FK'de kart cezalısı Djilobodji ile sakatlıkları devam eden Jefferson ve Merkel, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.