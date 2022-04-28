İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2022 Perşembe / 27 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7533
  • EURO
    15,6075
  • ALTIN
    893.162
  • BIST100
    2473.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
Spor

Gaziantep FK'da Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Gaziantep FK'da, sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz forma giyemeyecek.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak 42 puan topladı.

Ligde 4 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 15. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Fenerbahçe'yi yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

Takımda sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Recep Niyaz yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.