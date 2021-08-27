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Spor

Gaziantep FK'da Furkan Soyalp 1 ay yok

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da apandisit ameliyatı olan Furkan Soyalp yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

AA27 Ağustos 2021 Cuma 14:10 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 14:10
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Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Furkan Soyalp'in sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Furkan Soyalp'in Gaziantep Sanko Üniversitesi Hastanesinde apandisit ameliyatı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla tamamlanan ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon oluşmazken, oyuncumuz olağan iyileşme koşullarıyla taburcu edilmiştir. Furkan Soyalp, 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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