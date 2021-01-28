Gaziantep FK'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 16:00

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüpteki futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline, Galatasaray maçı öncesi Kovid-19 testleri uygulandı.

Kovid-19 test sonucuna göre, bir futbolcunun testi pozitif olarak raporlandı.

Açıklamada, "Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.