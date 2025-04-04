İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0127
  • EURO
    41,8824
  • ALTIN
    3732.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da, Göztepe maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
Spor

Gaziantep FK'da, Göztepe maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA4 Nisan 2025 Cuma 15:13 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da, Göztepe maçının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor
ABONE OL

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas geçişleriyle devam ederken hücum çalışmalarıyla son buldu.

Antrenman öncesinde 22 yaşına giren kaleci Halil Bağcı'nın doğum günü kutlandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.