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Spor

Gaziantep FK'da Hatayspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:41
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Gaziantep, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Romanya Milli Takımı'nda bulunan Alexandru Maxim ve Alin Tosca da Gaziantep'e gelerek, takımla antrenmana katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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