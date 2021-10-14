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Spor

Gaziantep FK'da Hatayspor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Hatayspor ile mücadele edecek olan Gaziantep FK, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA14 Ekim 2021 Perşembe 22:23 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 22:23
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Futbolcular antrenmanda güç ve kuvvet çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Sierra Leone Milli Takımı'nda bulunan Steven Caulker da kente gelerek takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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