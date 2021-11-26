Gaziantep FK'da iki sakatlık birden

AA 26 Kasım 2021 Cuma 14:28 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 14:28

Kulüpten yapılan açıklamada, genç file bekçisi Mustafa Burak Bozan'ın hafta içi yapılan antrenmanda yüzüne darbe aldığı ve burnunda kırık meydana geldiği, kalecinin yapılan tetkikler sonucu koruyucu yüz maskesiyle çalışmalara devam edebileceği dile getirildi.

Alexander Merkel'in ise dünkü antrenmanda girmiş olduğu bir pozisyonda sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktığı, sağlık ekiplerince yapılan detaylı tetkiklerin ardından futbolcunun sağ diz iç yan bağlarında 2. derece yırtık tespit edildiği ve Merkel'in tedavisine başlandığı kaydedildi.