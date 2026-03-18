  • Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyor! 2. devrede yalnızca 2 galibiyet
Gaziantep FK'da işler iyi gitmiyor! 2. devrede yalnızca 2 galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Gaziantep FK sezonun ikinci devresinde oynanan maçtan yalnızca 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

18 Mart 2026 Çarşamba 13:28
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Gaziantep FK, sezonun ikinci yarısındaki 10 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi.

Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 9. tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci devredeki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Galatasaray deplasmanındaki beraberlikle ikinci yarıya başlayan Gaziantep ekibi, 19. haftada Konyaspor'dan da 1 puan aldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.

Sahasında 21. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kocaelispor'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 yenilen Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile golsüz, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Antalyaspor karşısında 4-1'lik skorla sona erdiren Güneydoğu temsilcisi, dün oynadığı Fenerbahçe maçında ise sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Sezondaki 27 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 33 puan toplayan ve şu an maç fazlasıyla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, 28. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

