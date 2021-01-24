24 Ocak 2021 Pazar 23:15 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 23:15

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın son dakikalarında ters bir vuruş ile topu kendi kalesine gönderen Junior Morais ile ilgili takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Morais'i kaybettiğini söyledi.

"BUGÜN JUNİOR MORAIS'İ KAYBETTİK"



Pinto, Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Bugün Junior Morais'i kaybettik. Herkesle vedalaştı. Bana gelen bilgi bu şekilde bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilemiyorum. Kendi kalesine attığı golden sonra özür diledi. Ben de böyle şeylerin olabileceğini söyledim. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor, nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak dedi.