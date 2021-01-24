İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2021 Pazar / 10 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Junior Morais takımdan ayrıldı
Spor

Gaziantep FK'da Junior Morais takımdan ayrıldı

Süper Ligin 21'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında 90+8'de yediği golle Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta kendi kalesine gol atan Gaziantep oyuncusu Junior Morais'in takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldığı belirtildi.

24 Ocak 2021 Pazar 23:15 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 23:15
ABONE OL

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın son dakikalarında ters bir vuruş ile topu kendi kalesine gönderen Junior Morais ile ilgili takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ve Morais'i kaybettiğini söyledi.

"BUGÜN JUNİOR MORAIS'İ KAYBETTİK"

Pinto, Tabii ki elimizde daha iyi seçenekler olması için takıma oyuncu getirmek istiyoruz. Bugün Junior Morais'i kaybettik. Herkesle vedalaştı. Bana gelen bilgi bu şekilde bilmiyorum. Daha önceden bir şeyler var mıydı bilemiyorum. Kendi kalesine attığı golden sonra özür diledi. Ben de böyle şeylerin olabileceğini söyledim. Sanırım ailesi burada kalmak istemiyor, nedeni bu olabilir. Ben de şaşırdım bakalım ne olacak dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.