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Spor

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA5 Mayıs 2022 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve hız çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alandaki çift kale maçla son buldu.

Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ile Genel Sekreter Erhan Özmen de bir süre antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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