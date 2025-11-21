İSTANBUL 24°C / 14°C
  Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi 3 eksik
Spor

Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi 3 eksik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, yarın Kayserispor'a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı ekipte 3 oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

21 Kasım 2025 Cuma 10:24
Gaziantep FK'da Kayserispor maçı öncesi 3 eksik
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligde çıktığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

Güneydoğu temsilcisi, bu maçlarda rakiplerine 17 gol atarken kalesinde 20 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi daha önce 12 kez karşılaştığı rakibine 3 kez üstünlük kurdu, 3 kez de kaybetti. 6 müsabaka ise eşitlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda 12 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

3 OYUNCU EKSİK

Gaziantep FK'de kart cezalısı olan Melih Kabasakal, sakatlığı bulunan Mbakata ile Ali Mevran Ablak kadroda yer almıyor.

Ndiaye, Yusuf Kabadayı ve Arda Kızıldağ bu maçta kart görmesi durumunda 14. hafta oynanacak ikas Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecek.

