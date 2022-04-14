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Spor

Gaziantep FK'da Konyaspor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 21:32 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 21:32
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından kara yoluyla Konya'ya hareket edecek ve cumartesi günü bu kentte yapacağı antrenman sonrası kampa girecek.

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