Gaziantep FK'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet alarak 41 puan topladı.

Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl ve Torgeir Borven ile kart cezalısı Papy Djilobodji yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA BİR GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece Çaykur Rizespor'u mağlup etti.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 16 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 29 gol gördü.