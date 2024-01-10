Gaziantep FK'da Marius Sumudica, takımın başında olmayacak

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, rahatsızlığından dolayı Hatayspor ile oynanacak Süper Lig maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altına alınan teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.

Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.