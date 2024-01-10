İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9745
  • EURO
    32,8638
  • ALTIN
    1959.12
  • BIST100
    7821.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gaziantep FK'da Marius Sumudica, takımın başında olmayacak
Spor

Gaziantep FK'da Marius Sumudica, takımın başında olmayacak

Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da teknik direktör Marius Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında olamayacak.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Marius Sumudica, takımın başında olmayacak
ABONE OL

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, rahatsızlığından dolayı Hatayspor ile oynanacak Süper Lig maçında takımın başında olmayacağı açıklandı.

Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi altına alınan teknik direktörümüz Marius Sumudica, Hatayspor karşılaşmasında takımımızla birlikte olamayacaktır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkiklerin ardından bir süre daha dinlenmesine karar verilen teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.

Marius Sumudica'ya bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.