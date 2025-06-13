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Spor

Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında tek liste halinde girilen seçimde Memik Yılmaz, güven tazeledi.

AA13 Haziran 2025 Cuma 17:47 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
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Gaziantep Futbol Kulübü'nde Memik Yılmaz, başkanlığa yeniden seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen olağan seçimli genel kurul toplantısında tek liste halinde girilen seçimde Memik Yılmaz, güven tazeledi.

Toplantıda faaliyet raporları okunması, yönetimin mali ve idari yönden ibra edilmesinin ardından yapılan seçimde Memik Yılmaz, ikinci kez göreve geldi.

Gaziantep FK yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Başkan Memik Yılmaz, Halil Uğur, İbrahim Dicle, Ferit Güney Dağdeviren, Ömer Çakmak, İsmail İnal, Serhat Tümer, Özgür Yılmaz, Seçil Kömürcü Öğücü, Mehmet Taşdelen, Bülent İngeç, Ergün Tatar, İzzet Bakır, İbrahim Altunova, Mehmet Emin Yılmaz, Oğulcan Ardoğan, İbrahim Açıkgöz, Aydın Çiloğlu, Zeki Ormanlı, Gökhan Karakayalı, Mehmet Erim Arıkan, Engin Ateşsönmez, Ali Görünüş, Fevzi Uslu, Mustafa Kara, Uğur Şireci, Memik Yılmaz, Onur Atılmış, Bülent Kaya ve Halil Demir yer aldı.

HEDEF YENİ HOCAYI BELİRLEMEK

Başkan Yılmaz, kendisine güvenip yeniden göreve getirenlere teşekkür etti.

Seçimin tek listeyle yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

Teknik direktör konusuna yerli ve yabancı isimlerle görüştüklerine değinen Yılmaz, "Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Vali yardımcıları Bülent Uygur, Murat Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, katıldı.

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