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Spor

Gaziantep FK'da MKE Ankaracügü mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da MKE Ankaracügü mesaisi başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular özel programla çalıştı. Diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Güneydoğu temsilcisi, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 31 puan toplayarak 17. sırada yer aldı.

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