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Spor

Gaziantep FK'da Muhammet Demir, Antalyaspor maçında yok

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak aziantep Futbol Kulübü'nde, sakatlığı bulunan Muhammet Demir bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 10:02 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:02
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Yarın saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 3 puan toplayabilen Gaziantep FK, 7 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Muhammet Demir'den Antalya deplasmanında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinin başında kart cezası nedeniyle teknik direktör Marius Sumudica da olmayacak.

Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor.

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