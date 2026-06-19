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Spor

Gaziantep FK'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Gaziantep Futbol Kulübü, bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulunun gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendiğini açıkladı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 15:04 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi
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Gaziantep Futbol Kulübünün bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kulüpten daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği, belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 26 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulmuştu.

Bugünkü ilk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurul gerçekleştirilemedi.

Gaziantep FK'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 26 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak.

  • Gaziantep Futbol
  • Genel Kurul
  • 26 Haziran
  • Seçimli Genel Kurul

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