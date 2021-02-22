Gaziantep FK'da Olkowski ve Mustafa Burak'tan iyi haber

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:55 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:55

Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dün Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giyen futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından özel program doğrultusunda çalıştığı idmanda, diğer oyuncular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Mustafa Burak ve Olkowski'nin de katıldığı antrenmanda, sakatlığı süren Kana Bıyık yer almadı.