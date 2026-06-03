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Spor

Gaziantep FK'da Ömer Erdoğan sesleri! Radoi'nin koltuğu sallanıyor

Gaziantep FK'da teknik direktör Mirel Radoi ile görüş ayrılıkları yaşandığı iddia edilirken, kulübün alternatif isimler üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Gaziantep FK'da Ömer Erdoğan sesleri! Radoi'nin koltuğu sallanıyor
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Gaziantep FK'da yeni sezon öncesi teknik direktör Mirel Radoi görüş ayrılıkları yaşandığı belirtilirken, kulüpte Ömer Erdoğan'ın ismi gündeme geldiği öğrenildi.

Gaziantep FK yönetiminin, Radoi'nin son dönemde medyaya yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve yeni sezon planlaması kapsamında alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK'nın radarına Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Ömer Erdoğan girdi. Daha önce görev yaptığı kulüplerde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Erdoğan'ın, Gaziantep FK yönetiminin teknik direktör adayları arasında üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlıların önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atabileceği konuşuluyor.

ERDOĞAN'A İKİ TAKİP DAHA VAR

Öte yandan Ömer Erdoğan'a ilgi gösteren tek kulüp Gaziantep FK değil. Teknik direktör değişimine hazırlanan Bursaspor ile Esenler Erokspor'un da tecrübeli çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle daha önce formasını giydiği Bursaspor'un, Erdoğan ismine sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yakından takip ettiği Ömer Erdoğan, teknik direktör piyasasının en çok talep gören isimlerinden biri haline gelirken, deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde aldığı resmi tekliflerden birine karar vermesi bekleniyor.

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