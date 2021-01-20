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Spor

Gaziantep FK'da Ricardo Sa Pinto dönemi

Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 12:50
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Gaziantep FK, Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli teknik direktörle bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

48 yaşındaki Sa Pinto, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi ile yöneticiler Müslüm Özmen, Mahsum Altunkaya, Erhan Özmen, Yusuf Demsoy, Hayrullah Kubba ve Mehmet Ziylan'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Ricardo Sa Pinto'ya kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz çatısı altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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