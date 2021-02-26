AA 26 Şubat 2021 Cuma 20:06 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 20:06

Gaziantep'in teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım için de çok çekişmeli bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Yüksek tempoda ikili mücadelenin çok fazla olduğu bir maç olduğunu anlatan Pinto, şunları kaydetti:

"Takımının hem ofansif hem de defansif olarak yaptıklarından çok memnunum. Ofansif olarak takımımın yarattığı pozisyonlar, defalarca pozisyona girmiş olması ve net fırsatlar bulmuş olmasıydı. Biz de sadece futbolda en önemli olan golün eksik olmasıydı. Aslında rakipten daha fazla pozisyona girdiğimiz için maçın galibi biz olmalıydık. Tabii ki futbolda en önemli şey gol atmaktır. Bizim de şu an acil olarak geliştirmemiz gereken tek konu bu. Ama takımımın sahadaki duruşundan, verdiği mücadeleden ve kazanma hırsından çok mutlu oldum."

Pinto, VAR tarafından iptal edilen gol hakkında ise "Bizim attığımız golde hakemin gidip VAR'ı kontrol etmesi gerekiyordu. Bu pozisyonda VAR'ın değil hakemin karar vermesi gerekiyordu. Gidip oraya baksaydı belki daha farklı bir şeyler olabilirdi. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.