DHA 06 Mart 2021 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:15

Maça iyi başladıklarını belirten Pinto, "İyi başladığımız maçta pozisyonlara da girdik. Dicko karşı karşıya kaldığı pozisyonda itildi.

Orada faul ve kırmızı kart olması gerekirken hakem hiçbir şey vermedi. Bu pozisyon verilse bu maç tamamen farklı olabilirdi. VAR'a bile gidilmedi. Bunun nedenini anlayamıyorum. Beşiktaş çok pozisyona girdiği için değil, bizim hatamızdan, konsantrasyon eksikliğimizden gol buldu. Top Beşiktaş'taydı ama bizim hatamızdan gol buldular.

İlk yarı böyleydi. Biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarıya daha iyi başladık ve daha istekliydik. Rakibimizi hata yapmaya zorladık. Beraberliği yakalamaya çalıştık. İyi oynuyorduk, rakibimiz o sırada pozisyona giremedi. Biz 2 değişiklik yaptık. İkinci golde de bizim kendi hatamızdan bir gol oldu. Aboubakar gibi bir oyuncuya hem hata yapıp hem de boşluk verirseniz golü zaten atar. Daha sonra sistem değişikliğine gittik. Sistemi değiştirdik. Puan almak için mücadele ettik. Sonra 2-1 oldu ve direkten dönen bir topumuz da var. En azından 1 puan almayı hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"SON DAKİKAYA KADAR PUAN ALMAYA ÇALIŞTIK"



Takımının hiçbir zaman oyundan düşmediğini ifade eden Pinto, "Takımımız bu maçta oyundan hiç düşmedi. Son dakikaya kadar puan almaya çalıştık. Diğer maçlarda da bunu yapıyoruz, son dakikaya kadar devam ediyoruz. Beni memnun eden şey bu." dedi.

"BEŞİKTAŞ LİGİN EN İYİ TAKIMI"



Teknik adam son olarak, Beşiktaş'ın ligin en iyi takımı olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş ligin en iyi takımı. Bugün her zamanki gibi değillerdi. Biz iyi oynadık, rahat oynamalarına izin vermedik. Hem bireysel oyuncuları çok iyi, hem de iyi seçenekleri var. Onun için iyi bir takımlar." şeklinde konuştu.