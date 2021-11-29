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Spor

Gaziantep FK'da Sakaryaspor maçı mesaisi başladı

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 19:43 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:43
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Perşembe günü Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.

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