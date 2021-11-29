Gaziantep FK'da Sakaryaspor maçı mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2 Aralık Perşembe günü Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalışırken, diğer futbolcular ise dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.